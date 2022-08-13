《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）小說家魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講時遭一名蒙面男子衝上台行刺，肝臟及手臂神經嚴重受損，他的經紀人表示「狀況不樂觀」，魯西迪目前靠呼吸器維持，很可能一隻眼睛失明。這本被認為褻瀆伊斯蘭先知的小說，傳聞各國翻譯者的遭遇也相當坎坷，不是遇襲重傷，就是難逃一死。

綜合《紐時》、《第一郵報》報導，75歲的印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）因出版爭議性小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses），內容虛構伊斯蘭教先知穆罕默德的部分生活，引起穆斯林強烈反彈，多數人認為已經嚴重褻瀆他們的神。於是1989年，伊朗時任最高領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)頒布「宗教令」（fatwa）追殺魯西迪，他被迫逃往歐洲尋求庇護逾30年。

追殺命令下達以前，《魔鬼詩篇》已在一些國家被禁止，包括孟加拉、蘇丹、斯里蘭卡及印度；期間魯西迪曾試圖向伊朗政府表示悔意，不過三心二意的態度顯得更沒誠意，最終還是被拒絕了。

此外，過去任何參與該書籍編譯工作的人也深受魚池之殃。1991年，該書第一位日籍譯者五十嵐一(Igarashi Hitoshi)在東京離奇身亡，至今未破案，他生前曾表示「身為一名學者，我們不能擔心工作會帶來什麼樣的後果」；義大利譯者普里奧洛（Ettore Capriolo）則是在米蘭家中被偷襲，胸、頸多處遭砍，送醫後脫離險境。

In 1991, Hitoshi Igarashi, the scholar who translated The Satanic Verses into Japanese, was stabbed to death and his was body found in Tsukuba, Japan. Ettore Capriolo, the translator of the Italian version, was stabbed in Milan, suffering knife wounds to his neck and chest. pic.twitter.com/KojnS6ecWk — eden 🪬 (@edenamrai) August 13, 2022

1933年，土耳其版作家涅辛（Aziz Nesin）當時在錫瓦斯(Sivas)一家旅館遭有心人士縱火，37位無辜民眾命喪火海，涅辛則成功脫逃；挪威出版商尼加爾（William Nygaard）在奧斯陸遇襲，背部中3槍最後倖存。