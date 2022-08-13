《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）小說家魯西迪（Salman Rushdie）12日在紐約演講時遭一名蒙面男子衝上台行刺，肝臟及手臂神經嚴重受損，他的經紀人表示「狀況不樂觀」，魯西迪目前靠呼吸器維持，很可能一隻眼睛失明。這本被認為褻瀆伊斯蘭先知的小說，傳聞各國翻譯者的遭遇也相當坎坷，不是遇襲重傷，就是難逃一死。
綜合《紐時》、《第一郵報》報導，75歲的印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）因出版爭議性小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses），內容虛構伊斯蘭教先知穆罕默德的部分生活，引起穆斯林強烈反彈，多數人認為已經嚴重褻瀆他們的神。於是1989年，伊朗時任最高領袖何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)頒布「宗教令」（fatwa）追殺魯西迪，他被迫逃往歐洲尋求庇護逾30年。
追殺命令下達以前，《魔鬼詩篇》已在一些國家被禁止，包括孟加拉、蘇丹、斯里蘭卡及印度；期間魯西迪曾試圖向伊朗政府表示悔意，不過三心二意的態度顯得更沒誠意，最終還是被拒絕了。
此外，過去任何參與該書籍編譯工作的人也深受魚池之殃。1991年，該書第一位日籍譯者五十嵐一(Igarashi Hitoshi)在東京離奇身亡，至今未破案，他生前曾表示「身為一名學者，我們不能擔心工作會帶來什麼樣的後果」；義大利譯者普里奧洛（Ettore Capriolo）則是在米蘭家中被偷襲，胸、頸多處遭砍，送醫後脫離險境。
1933年，土耳其版作家涅辛（Aziz Nesin）當時在錫瓦斯(Sivas)一家旅館遭有心人士縱火，37位無辜民眾命喪火海，涅辛則成功脫逃；挪威出版商尼加爾（William Nygaard）在奧斯陸遇襲，背部中3槍最後倖存。
文章來源：‘Satanic’ Killers: When translators of Salman Rushdie’s ‘The Satanic Verses’ were attacked, killed
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