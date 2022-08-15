柬埔寨詐騙徵人事件近日成為全台關注的焦點，越來越多台人受騙真相曝光，情節都相當駭人，從事殯葬業的網紅作家「BigBrother大師兄」昨天(8/14)也發文透露，自己7年多前曾收到過朋友邀約去柬埔寨撈金，但他因家裡有事情沒去，而那位前往當地的朋友，則是失聯至今，下場讓人不禁感到悲傷。

大師兄昨天發文透露，自己跟柬埔寨打工也有段昔日淵源，有朋友揪他去那邊打工過，涉及此事的有兩名好友，一個是自小認識的朋友「賣茶哥」，他高中時跟家人吵架後，毅然與一名網友到福建種茶，5年多後返台，卻是口袋空空，回家鄉補讀完高中學歷，事發時差不多30歲年紀，即使有工作賺錢，但因為都拿去找小姐，所以是月光族沒有積蓄。

另一個朋友是「爛賭哥」，是大師兄的兒時朋友，小時候去遊樂場，長大後他跑去博弈場玩，最後借錢度日，不到30歲的年紀已離過一次婚，再婚的老婆30多歲並帶著4個孩子，爛賭哥則在電子廠當人力，日薪還得被仲介抽成。

就這樣他們三個人在某天突然湊在一起聊天，年齡相仿，身家存款三人加起來可能沒一萬，在討論著那沒有的未來，賣茶哥提起：「唉，當年帶我去福建種茶的哥哥，問我們要不要去柬埔寨唉！一樣種茶，一年八十萬，但是他要抽十萬，你們覺得呢？」，爛賭哥一聽欣然同意，說自己欠錢欠到快沒朋友，老婆也快跟他離婚了，卻不帶走小孩，「去國外也好，這地方快不能待了」，賣茶哥還加碼說柬埔寨的女生很喜歡台灣男生，「說不定過去可以找個漂亮的老婆回來！」，就這樣編織起去柬埔寨撈金的美夢。

大師兄表示當時很羨慕他們兩個，自己很羨慕，因為當時他爸爸生病需要人照顧，讓他根本連出去玩都不太可能了，怎可能像賣茶哥及爛賭哥一樣說走就走去追求財富自由，大師兄因此感嘆：「我的失敗，一定是被爸爸綁住」。

兩個月過去，賣茶哥最終因是家中獨子，家裡不讓他去，只有爛賭哥去了柬埔寨，卻是至今7年過去失聯都沒消息，大師兄直言：「其實有時候這東西是不是人性貪婪或是智力不足，不太好說」，畢竟當年賣茶哥真的有賣茶成功的經驗，才相信那個介紹人，「加上我們就是魯蛇，什麼都沒有了，在台灣我們這種的也找不到更多錢的工作，甚至像是爛賭哥就爛命一條，什麼都沒有了，只想著去拼一下」，但讓大師兄更感嘆的是：「我真的很感謝我老爸的生病，在那個時候救了我」。