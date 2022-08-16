近來柬埔寨打工詐騙內幕爆出，虐待手段兇殘、粗暴，只要被騙去當地就會淪為「豬仔」，甚至活人被拿來做器官買賣，讓不少名人呼籲千萬別上當，其中知名作家藤井樹便發文喊話，表示柬埔寨月薪動輒1、20萬，指的是做人體買賣的不肖業者所得，而不是五官健全的台灣人，請大家勿再去柬埔寨打工。

藤井樹16日發文分析柬埔寨詐騙一事，他表示網路一堆徵求打字客服人員，祭出月薪十萬的大餅，甚至一路包吃、包住、連機票也管。藤井樹無奈表示，其實這件事延燒一陣子了，但看似沒有緩和的跡象，他以20多年文字工作者的經驗分享，打字確實可以賺到錢，「但絕對不是你想的那樣，就連寫小說、寫劇本、寫歌詞也都不是你想的那樣。」

藤井樹更指稱，柬埔寨月薪十、二十萬確實是真的，然而這份月薪屬於「不肖業者」，而非被騙到柬埔寨被迫獻出器官的「我們」。接著，藤井樹語重心長地說「對。不是你。不是你。不是你。賺錢從來沒有容易的，從來沒有。所以不要再被騙去了，真的沒那麼爽的事」，粉碎外界不切實際幻想，盼望別再有人受騙。

事實上，美國反詐騙組織(GASO)曾經提醒，不管是什麼樣的工作機會，記住有5個國家千萬別去，分別是緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，因為詐騙的型態多元，而且不易被警方逮獲，加上某些國家刑責低，根本防不勝防，「救出來的人遠比受困的要來得少」，希望民眾保持警惕，並強調「預防勝於治療」。