永豐金控將每月17日訂為「永豐環保日」，號召員工「每天一個簡單綠行動」從生活中實踐愛地球，今(17)日更擴大加入原點社會企業所推動之奉茶行動，第一階段由子公司永豐銀行全台24個營業據點提供民眾免費臨時裝取飲用水，以利民眾減少購買瓶裝水，追本溯源減塑減碳，以落實綠色生活理念。

永豐金控總經理朱士廷表示，面對全球極端氣候帶給人類及自然環境所造成的巨大威脅，沒有人能置身事外，盡一已之力，全面採取行動，已刻不容緩；今(2022)年永豐金控承諾將在2030年達成自身營運淨零排放、2050年前達成全資產組合淨零排放，並成立淨零推動小組，全面推進及管理淨零工作，期盼攜手利害關係人啟動低碳、零碳轉型，致力以永續金融助攻台灣淨零，實踐永豐的永續承諾。

過去，永豐金控號召員工及社會大眾進行淨灘行動，透過淨灘做為守護海洋的起點，也在部分營業據點提供「永豐奉茶」的服務，希望減少瓶裝水的使用。

為方便更多民眾減少瓶裝水的購買，此次再加入原點社會企業所推動之奉茶行動，「奉茶行動」是一款飲水共享地圖App，透過「奉茶行動」App能快速找到附近提供飲用水的奉茶站，方便民眾自備水壺前往裝取，第一階段由子公司永豐銀行全台24個營業據點加入奉茶站，成為飲水共享地圖的一員，奉茶行動運用科技創新提高飲水的便利性，同時做到健康飲水、源頭減塑及共享經濟的目標。

永豐金控鼓勵員工「每天一個簡單綠行動」從生活中實踐愛地球，由內而外積極推動「永豐生活 百萬綠行動」理念，讓綠色行動成為習慣，每一天都是永豐生活，日前在永豐金控第二屆供應商大會也邀請供應商一同攜手從生活中實踐綠行動，由內而外以具體行動落實愛地球的決心，為地球永續發展共盡心力，達到「翻轉金融 共創美好生活 Togethera better life.」的願景目標。