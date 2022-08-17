18歲公民權修憲案公民複決將與年底大選同時舉行，蔡英文總統17日下令全黨支持該提案，民眾黨籍北市議員林國成酸說，18歲公民權是世界潮流、各黨共識，卻被民進黨「割稻尾」，用來輔選縣市長參選人，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也揶揄，很高興民進黨願意跟進。

柯文哲下午赴台北市議會報告市府施政計畫和總預算案，林國成質詢時提到，蔡英文剛剛下令，要全黨宣導18歲公民權下修，但該案最早是民眾黨立院黨團提出，再尋求藍綠等其他黨派支持，最後順利通過，這叫做4大黨的共識，也是全民共識，「蔡英文現在不能割稻尾」。可見民進黨就是「有功民進黨，有過在野黨」，全面收割政策輔選民進黨縣市長候選人。

柯文哲對此表示，18歲公民權是世界潮流，絕大多數國家都用該年齡作為選舉權的標準，所以當初民眾黨進入立法院時就有提出這項議案，經過這3年，很高興民進黨願意跟進，這是好事。

林國成回應，但民進黨不能「整碗端走」，好像這項政策就是綠營的，如柯所說的公民權下修18歲是世界潮流、國際共識，更是各黨和全民的共識，但他要呼籲，作為國家領導人、執政黨要有風骨，當總統也要當總統的風度，別說18歲下修都是民進黨功勞。

柯文哲指出，雖然18歲公民權是民眾黨在立院提出，各大黨願意跟進還是好事，也希望在今年選舉，台灣要跟世界接軌，還是用國際當標準，所以他也主張此案應該通過。

林國成說，現在已經進入複決階段，為何綠營要整碗端走，好像前進18歲就是民進黨的，還和選舉綁在一起，只能說其他黨都不太會選舉，只有民進黨專門會鑽這些技巧來騙老百姓。