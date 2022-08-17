知名韓式炸雞報名參加高雄「2022全國鹹酥雞嘉年華」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真

高雄在地名店卡茲嗑將推出台式鹹酥雞來對決韓式炸雞。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局主辦「2022全國鹹酥雞嘉年華」，27、28日將在高雄大遠百廣場登場，活動特邀開設鹹酥雞的藝人張文琦代言，觀光局17日指出，這次比賽上百家高手雲集，韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN都來挑戰，將對上高雄在地連鎖名店卡滋嗑，台、韓將展開雞王保衛戰。

觀光局長周玲妏表示，今年鹹酥雞嘉年華網羅全台各地人氣店家，不少是超過2、30年的老店，像是台北頂尖高手夢幻無骨鹹酥雞、台中洪家回春堂鹽酥雞、台南集雞蜜鹽酥雞等店齊聚高雄。

此外，除有異國風味的韓式炸雞到場挑戰本土鹹酥雞外，還有業者推出「甜的鹹酥雞」，挑戰民眾味蕾，並邀請素食鹹酥雞店家，杏鮑菇、薯條、雞蛋豆腐等，讓素食朋友也能盡情享受美食與嘉年華氛圍。

周玲妏指出，全國鹹酥雞嘉年華在高雄，力邀女藝人張文綺擔任代言人，她是高雄人外，也被鄉網路民封為「最美的鹹酥雞老闆娘」、「鹹酥雞女神」，期待透過活動讓大家看見高雄美食的強大，吸引遊客造訪。

韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN表示，品牌創立逾20年，在韓國擁有 1800 門市，號稱1天能賣出6萬份炸雞，海外據點遍及各國，2018年來台後，全台已有超過40家店，自家炸雞特色是使用新鮮冷藏雞肉、高品質的棕櫚油現點現炸，拌上韓國直送來台獨家醬料，以原汁原味韓國的美味炸雞征服民眾的味蕾。

高雄在地連鎖名店「卡滋嗑」發言代表洪先生有自信說，要用當家「卡滋雞米花」鹹酥口味來挑戰韓國炸雞，食材跟炸油都採用高標準管理，採用自行研發的醃料調味並保留雞肉原本的鮮甜味，搭配多汁不油膩的專業技術，讓饕客爽快享用。