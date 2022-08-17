台灣街頭小吃鹹酥雞深受民眾喜愛，一名網友好奇詢問，出門才發現口袋只剩下100元，想用這筆錢買鹹酥雞來吃，不知道大家會怎麼買？貼文引起網友討論，不少人推薦必點的便宜4單品，分別是甜不辣、米血、豆干和銀絲卷，其中甜不辣又被許多人狂推，直呼沒有錢的時候可以all in甜不辣，因為分量很夠，可以吃飽。

一名網友昨在PTT上發文表示，出門準備買鹹酥雞來吃，結果發現口袋裡只剩下100元，讓他突然很好奇，大家若只有100元會怎麼樣買鹹酥雞？貼文引起網友討論，不少人分享自己「花小錢、吃飽飽」的小技巧，不少人點名必買甜不辣、米血、豆干和銀絲卷，因為這幾樣的單價都很便宜，但分量又不小，很容易帶來飽足感。

另有網友分享幾種省錢組合，「甜不辣20、黑輪片20、銀絲卷20、地瓜條30和九層塔10元 」、「豆干和米血各50元」、「5份甜不辣或5份豆干」、「米血＋銀絲卷吃超飽」、「all in 甜不辣」。

不過，也有網友質疑，現在物價狂漲，只拿100元去買鹹酥雞，根本不可能吃飽，除非原PO本身就是小鳥胃，不然真的奉勸若離家不遠，趕緊繞回去多拿個400元吧！「100元塞牙縫都不夠」、「鹹酥雞100元，大概只有10塊肉」、「 100買不到三樣」。