台大昨9日確定林智堅論文抄襲、撤銷其碩士學位，林智堅則否認抄襲並表示繼續參選。對此民進黨前立委沈富雄表示，林、陳兩人的反應與他先前預測一樣，且想將事件搞大，但若真如此，恐讓國民黨撿到便宜，「不用動腦也可以打仗了」！

沈富雄昨在政論節目《少康戰情室》指出，林智堅與陳明通的反應與他5天前的預測一模一樣，因民進黨心裡有數，台大的決定對他不利。但是綠營的結論認為，若換掉林智堅，那麼桃園選戰一定輸，若不換，還不一定輸。

與會的國民黨嘉義縣長參選人王育敏認為，「林智堅與陳明通沒有把民進黨拖下來的份量」，沈富雄回應表示，其有三個層次：第一個是總統，因為只要總統決定了就沒人敢反對；第二個是幕僚，最後是陳明通與林智堅兩人。沈直言，陳、林兩人一定有得到高層的訓令，「不管如何我們要咬死到底」，並且把台大校長管中閔與社科院長蘇宏達講得一無是處，看看自己能不能求生下去。

最後沈富雄表示，他本認為國民黨的選情恐被裴洛西訪台而搞糟，論文門一事就算了，但現在林、陳兩人真的在害民進黨，害得民進黨一無是處，同場的前立委郭正亮也說「而且看起來要搞大」。

沈富雄忍不住對現場的王育敏、立委陳玉珍等藍營來賓表示「搞大你們就省事了，你們就不用腦袋也可以打仗了」。