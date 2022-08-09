台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位。前立委沈富雄表示，「現在陳明通和林智堅真的是在害慘民進黨，真的害的民進黨一無是處」。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「這件事情的是非曲折太明顯了，沒有人敢去講不一樣的結果」，沈富雄更說「民進黨現在就在演一場非常錯誤的戲，今天如果陳明通跟林智堅還有一點點IQ的話，林智堅應該馬上退選，讓民進黨好做事；陳明通應該辭去台大教授兼職，還有國安局長一併辭掉，讓民進黨政府好做事」。

沈富雄直言，今天演變成這樣，之所以林智堅和陳明通會有今天的反應，是因為「民進黨心裡有數，台大的結論會對他們不利」，民進黨卻認為「換了林智堅一定輸；如果不換林智堅，還不一定輸」，沈富雄說，「現在陳明通和林智堅真的是在害慘民進黨，真的害的民進黨一無是處」，把執政黨拖進去，跟台大、跟全台灣鬥爭，沈富雄直言：「今天晚上我都不相信蔡英文可以睡得下去，這種事情還可以睡覺？那台灣真的是無法無天了。」