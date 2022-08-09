民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定碩士論文抄襲，蔡英文總統今天出席雲林社宅動土典禮時，面對媒體喊話詢問未發一語。不過蔡英文臉書卻湧入大批網友留言，要求蔡英文出面說明，不過蔡英文仍舊未予回應。

蔡英文今天出席雲林縣出席斗六國家住宅及都市更新中心社會住宅「斗六好室」開工動土典禮，媒體喊話問到林智堅碩論被台大認定抄襲一事，蔡英文僅望一眼媒體區，隨即由隨扈護送快步上車離開。

蔡英文晚間在臉書分享今天南下雲林並說明社宅推動情況，對林智堅案仍是隻字未提，不過網友則湧進貼文中留言，質疑「要用全黨護一人？」

網友也要求蔡英文出來說明，強調「妳強力徵召桃園市候選人林智堅被台大學術委員會判定論文抄襲，有什麼要說的嗎？」「現在台大確定林智堅抄襲，（余正煌）本人也要對林智堅提告，黨主席怎麼看待這件事？」

還有網友建議民進黨「林智堅市長會拖垮整個民進黨年底選情，請小英總統不可不慎啊！」「蔡總統，智堅的論文被依法成立的台大學倫會判定抄襲，並撤銷碩士學位…，快想想辦法呀！」