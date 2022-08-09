台大今（9）日召開記者會，確認民進黨桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，撤銷他的碩士學位，並發函給各公私立大專院校、國家圖書館、台大圖書館，下架林智堅碩士論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例》，目前國家圖書館已將論文下架。
台大學術倫理審定會報告書指出，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余生（余正煌）並無抄襲，而是林生（林智堅）抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。台大教務處同意審定書的報告內容以及審定會的建議，依據處理要點核定撤銷林生的碩士學位。
《中時新聞網》實際查詢後發現，目前國圖館藏目錄查詢系統、台灣博碩士論文知識加值系統已查詢不到林智堅的論文。對此，國家圖書館館長曾淑賢表示，已收到台大來文，林智堅論文已下架。
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