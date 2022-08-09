台大今認定林智堅抄襲余政煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，國民黨立委鄭麗文痛批，林智堅是台大公認的「抄」人，並點名當初護航的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、國安局長陳明通等5人，盡快下台負責。

鄭麗文指出，委員會以智堅的碩士論文為主比對余正煌的論文， 經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅和余正煌的論文相似度達到40％，而且在審定時，3度邀請林智堅、陳明通都沒有到場說明，最後委員會根據相關證據， 判定林智堅抄襲。

鄭麗文說，沒有誠信，違反學術倫理，要拿什麼出來選桃園市長？更別說當初綠營一片藍勾勾在林智堅的臉書底下喊加油！全黨挺一人，當時就說過民進黨喊的加油只是反指標，就想問這些人的臉被打得痛不痛？尤其是蔡EE！可以出現了嗎？

鄭麗文指出，蔡英文曾於林智堅臉書留言「智堅辛苦了」；蘇貞昌曾說「國民黨爆料然後要求林智堅退出選舉，是惡質的選舉文化」；鄭文燦則表示「稱選舉開始的這一個月，沒有進入政績、政見的競賽，而是負面，甚至是抹黑的比賽」。

鄭麗文表示，鄭運鵬透過聲明表示，「本人閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創，也願意為他持續公開說明澄清，支持林市長贏得勝。」；身為國安局長及教授的陳明通更是不顧大陸軍演，數度發千字文護航林智堅的論文。

「現在這波一屍幾命？」鄭麗文怒嗆，都已經被證實抄襲了，上面這些人是不是都應該出來負責啦？可以下台負責了吧？還是就連台大審定是抄襲並且建議撤銷學位，小智又要深夜發文說是不實指控？不實抹黑？

鄭麗文痛批，又或者林智堅現在不服等著要跟教育部申訴？當時審定委員三次邀請你出面說明的時候為什麼還要神隱？神隱少男嗎？神隱審定委員會卻在自己臉書上連連叫屈？身為教授的陳明通，台大是不是也該追究責任？為什麼會出現抄襲？尚未完成的論文為什麼會外流，成為其他學生的論文？