前新竹市長、年底九合一選舉的桃園市長參選人林智堅，在台大國發所碩士論文涉及抄襲案，經國民黨北市議員王鴻薇最早揭露開始，有關其論文是否為抄襲醜聞鬧得沸沸揚揚，而且在各說各話情況下，實在難以判定。其後終於由台大社科院長蘇宏達任召集人，於7月20日成立學術倫理審定委員會展開審查。

本來依相關規定，審查結果必須在兩個月以內公布；但令人意想不到的是，僅僅相隔不到三個星期，台大已於9日上午召開記者會，說明台大核定余正煌並無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林志堅的碩士學位。台大如此快速地做出決定，顯示林的論文抄襲無疑、事證俱在，無須花費太多的時間去研究判定。

從林智堅論文門案開始，除了他本人強調自己「題目在先、大綱在先、內容在先」，硬拗拒不承認之外，民進黨政府從包括蔡英文總統，到林的指導教授陳明通、桃園市長鄭文燦、幹事長鄭運鵬紛紛跳出來，以似是而非的理由，為林智堅的論文辯解，企圖混淆視聽。如今不僅洗刷了余政煌的清白，也讓前述不明事理的「護堅使者」以及社會大眾，再次證明「誠實才是上策」的真理。

其實林的論文是否抄襲，他的心裡早已有數，當然或許是他的學術訓練不足，不認為那是抄襲，以為可以蒙混過關。加上那些擅長說謊和已經習慣於昧著良心做事的擁護者加持，讓林智堅利令智昏，喪失了承認錯誤、認真道歉的先機，現在已經冠上沒有誠信的帽子，而且是已經過學術認證。

從此一論文醜聞案，我們也可以看到自民進黨執政以來，其荒謬錯誤的各項政策，包括防疫中的疫苗及快篩劑進口，攸關國計民生的能源政策，以及目前引發全球關注的台海危機，樣樣都顯示出這個政黨的無知、無能、傲慢與顢頇，且正逐漸將台灣帶往極為危險的境地。

預判曾經為林智堅背書的蔡總統及陳明通，應該不會為論文抄襲認定的結果道歉，頂多只是表達遺憾，甚至又會搬出一套冠冕堂皇的說詞，繼續地糊弄百姓，因為死不認錯正是民進黨的本質。

物必自腐而後蟲生，林案只是民進黨施政腐敗的冰山一角，也是給該黨的當頭棒喝。希望此案能讓民進黨政府清醒一些，以免繼續貽害蒼生、誤國誤民！（作者為大學英文講師）

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