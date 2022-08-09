民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲，台大召開學術倫理審定會，今（9）上午公布結果，認定林智堅抄襲，建議撤銷林生碩士學位。但林智堅辦公室隨即附上，8月9日凌晨0時30分，委任律師向台大表明林智堅市長想在8月11日周四或8月12日周五出席台大學倫會議的電郵，並強調暫且不設任何前提出席說明。

這份電郵強調，林陣營表達已經向台大表明要出面說明，「暫且不論前申請依法迴避及主張公正客觀程序等事，律師團全力配合當事人會陳述意見的權利行使」。

由於台大記者會召開事出突然，林智堅今上午還專程到台北市出席舉辦拒絕抹黑建築師記者會，台大記者會時間幾乎銜接在林智堅記者會結束，因此林根本不清楚台大做出的結論，被媒體詢問時，還先問，「他（台大）的說明是什麼？」

林智堅今下午3時隨即公布在民進黨中央召開記者會，並附上8月9日凌晨0時30分，委任律師向台大表明林智堅市長想在8月11日周四或8月12日周五出席台大學倫會議的電郵email，表達已經向台大表明要出面說明，「暫且不論前申請依法迴避及主張公正客觀程序等事，律師團全力配合當事人會陳述意見的權利行使。