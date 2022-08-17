婆媳問題難解，大陸一名女子剖腹產生下女兒以後，卻因為夫家的人重男輕女，而不斷被嫌棄，在家休養期間，婆婆屢次數落她偷懶不做事，而老公也完全不幫她說話，種種狀況讓她忍無可忍，月子一結束就帶著相關證件申辦離婚，引起網友熱議，不少人大呼這婚離得好！

根據陸媒《星視頻》報導，大陸河北地區一名女子剖腹生下女兒，慘被「重男輕女」的夫家嫌棄。婆婆甚至在她生產過後，毫不關心她的身體狀況，反而還不斷數落她偷懶不做家事，冷言冷語讓她心生不滿，直言「遇到一個挑事的婆婆，憑什麼作為女人的我一定要容忍、包容、看孩子，還要掙錢養家。」

女子表示，除了婆婆之外，老公的表現也讓她很失望，整個家裡竟然只有年齡高達80歲的奶奶不嫌棄她，每天拖著年邁的身軀伺候她坐月子。女子坦言，在這段時間她才終於看清夫家的嘴臉，心寒到極點，讓她一做完月子就拿著相關證件衝去辦理離婚手續。

文章引起網友討論，不少人看呆直呼現在還有人重男輕女啊？「幹得漂亮，這種老公和婆婆不值得留戀」、「婚前看不清的人，坐月子立刻就看得很清楚」、「這還是趁早離了吧！愛搞事的婆婆＋媽寶丈夫，真的會把人給氣死」、「生不了男的，是由於男方沒有提供y染色體」。