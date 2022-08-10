第6屆《超級星光大道》出道的吳蓓雅，同時也是陳昇的女弟子，與小9歲的「G5SH」成員M.A.T.H結婚，兩人在實境秀上認識，熱戀後不到一年便閃婚，結婚當天陳昇還到場祝賀，沒想到昨(9)日無預警宣布離婚，更透露差點惹上兩件莫名其妙的官司，讓她無奈感嘆：「在法官與律師的見證之下，結束了充滿問號的一段緣分。」

吳蓓雅在臉書粉絲專頁宣布：「我正式脫離了婚姻關係，不再是洪太太，開啟從未想過的現在的新生活」，透露原本幻想著此時此刻應該是要準備當媽媽，沒想到卻走到婚姻盡頭，接著坦言：「到現在我還不明白真正被離婚的原因，但我已經漸漸把那些委屈與不理解都放下了，因為我身邊還有很多更值得我關心的家人朋友與自己的生活」

吳蓓雅在臉書寫下被離婚的心情，令人心疼。(圖/吳蓓雅 臉書)

吳蓓雅感謝大家那段時間不多做打擾，「接下來只希望能好好的作為吳蓓雅而努力，就算經歷再多苦痛磨難，我還是為幸福而生的人」，畢竟身邊有一群真心好友陪伴她，接著道出心聲：「我在面臨官司問題的期間，許下一個願望，就是希望今年九月生日的時候，我已經脫離這場鬧劇（因為我的生日就是結婚紀念日），終於也實現了，還我一個清清白白的生日」，最後也強調：「我不是人妻了，下次不要再叫錯囉。」

吳蓓雅於去年和小9歲的「G5SH」成員M.A.T.H結婚，曾經非常排斥姊弟戀的她，聽到老公對她說：「照顧跟年紀沒關係，年紀大的人也很幼稚。」決定給老公一個機會，擔心家長會在意年齡差的她鼓起勇氣，帶老公回家吃飯，沒想到老公跟媽媽一見如故，媽媽更把M.A.T.H當兒子疼愛。豈料看似圓滿的婚姻，時隔一年以離婚收場，但吳蓓雅還是以平靜的心態的面對婚變。