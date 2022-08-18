台人遭詐至柬埔寨後淪為豬仔，一度傳出受困人數高達上千人，政府才出面以「僅120人未聯繫上」進行說明。國民黨立委李貴敏質疑，行政單位除了凱子外交、大撒幣的新南向政策外，唯一能做的好像就只剩下警察在機場舉牌警告而已，「難道民進黨政府全成了躺平族？」

李貴敏昨（17）日在臉書表示，許多年輕人遭人蛇集團以高薪、福利誘騙奔赴柬埔寨等地掏金，隨後遭囚禁、凌虐、勒贖，慘案層出不窮，網路上甚至有許多血腥影片瘋傳，但政府卻一拖再拖，直到鬧上媒體版面、民意炸鍋，甚至傳出有超過4000人在柬埔寨失蹤，官方才出面稱「僅120人未聯繫上」。

李貴敏認為，民進黨政府明知有大量國人落難卻無計可施，外交部毫無外交功能，更不能保障國人的生命安全，只能放任國人在海外受虐、任人宰割，「難道，這就是官員面對危機的態度？難道民進黨政府全成了躺平族？」

「這絕對是近年來台灣最嚴重的治安事件！」李貴敏說，新聞延燒許久，政府完全束手無策，直到輿論沸騰才出來轉移焦點，稱要花1.28億元納稅錢成立專案小組，讓她忍不住批「行政單位平常除了凱子外交、大撒幣大內外宣新南向政策等外，做了什麼有益國人的事？」