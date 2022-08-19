國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷到柬埔寨救回一名受騙國人，但下午才剛返抵桃園機場，人就被航空警察帶走，表示是要了解被害人受騙經過，並批藍委無端阻撓。洪晚間在臉書發文批評，7月半，現在警政署是見鬼了嗎？

洪孟楷還原，下午航港局長現場從頭到尾沒講過要把人帶去偵查或了解案情，一開始只說「上面交代」，後來說「保護當事人」，最後又扯到「防疫規定」，現場的說法與之後航警局事後受訪說法大相逕庭。

洪孟楷說，在機場時航警局沒有出示任何搜索、偵查文件，藍委才認為被救回的國人應如一般旅客可同進同出，而非莫名被無理帶走；藍委當下一再詢問航警局是依據什麼法條行事，航警也回答不出來，才是最後無法將人「帶走」原因。

洪孟楷訝異質疑，航警局到底是受到了多大的壓力，要這樣說法一日數變，背離事實？一切有錄影影片為證，航港局及刑警現場從未說過要帶人去偵查或是了解案情，跟事後受訪內容講的很不一樣，質疑民進黨政府要帶風向，真的很噁心。