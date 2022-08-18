中租-KY(5871)今（18）日宣布，旗下台灣各子公司正職員工自9月起擴大納入員工持股信託計畫，受惠員工將翻倍，在歷年調薪及員工持股信託的加持下，每年加薪行情近10％。集團在迎向45周年之際大方加碼上億現金，對內提升員工向心力、對外則強化人才招攬力。

中租-KY於2011年12月中上市掛牌後，2012年即推出員工持股信託計劃，針對一定職等及考績的員工，依據當年營運成果每月定額提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，員工無須出資即成為公司股東，一同分享公司利潤，也相當於額外薪資加給。

而自今年9月起，中租-KY員工持股信託計畫將擴大至台灣各子公司正職員工，購買中租-KY股票再加上員工考績定期調薪，換算等同每年調薪幅度高達8～10％，深具提升員工福利效果，累計投入金額也將為員工的退休生活打下厚實基礎。

為保有員工資金運用彈性，中租-KY每年股票獲配的現金股利由員工直接領取，股票股利歸入信託帳戶，創造長期增值效果。集團表示，期待公司股票成為支援員工安家立業的幸福基金，亦透過時間累積與複利效果，協助員工提前儲備退休資產，以創造多贏效果。

中租-KY透過提供線上信託平台與定期公告電郵通知透明揭露資訊，以利員工掌握信託資產狀況，當員工面臨結婚、生子與急難等需求時，可申請領取部分股票。依據年資或年齡等條件，亦能按比例領取股票，協助員工健全財務、提供額外退休福利。

中租-KY持續推出各項彈性措施與多元福利，包括生日禮金、「生日假」、旅遊補助與「家庭旅遊日」，鼓勵生育的「中租寶寶祝賀金」、「中租寶寶營養金」、生育補助、托兒津貼、子女教育補助等，每年持續提升員工福利費用5～10％，以具體行動支持員工兼顧工作與生活。