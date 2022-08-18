中央流行疫情指揮中心公布國內本土疫情今天新增2萬3088例、境外337例、死亡34例，其中新增一名40多歲女性死亡，曾接種3劑疫苗，有癌症轉移病史，發病兩周後在醫院內死亡。12歲以下兒童重症MIS-C再添2例，累計102例。

本土確診病例個縣市分佈，以新北最高，來到4729例，其次為台北2808例、台中2748例、桃園2582例、高雄1799例、台南1522例。

34例死亡當中，新增一名40多歲女性，有癌症轉移病史，曾經接種3劑疫苗，7月31日呼吸困難、嘔吐、發燒症狀，至醫院求診PCR陽性確診，住院隔離治療，8月13日醫院死亡，死因為癌症、肺炎。

中重症部分新增111例，兒童重症新增2例MIS-C，分別為1歲男童與1歲女童。其中1歲女童，無慢性病、無接種疫苗，6月20日確診，8月12日起發燒腹瀉皮疹，8月16日到急診，診斷MIS-C住院，以免疫球蛋白、類固醇治療，目前一般病房住院中。

另一名MIS-C個案為1歲男童，無慢性病、不曾接種疫苗，7月1日確診，8月13日出現高燒、腹瀉、活力食慾下降，15日至急診檢查有扁桃腺化膿紅腫，呼吸喘鳴聲，X顯示肺炎。診斷為扁桃腺炎、支氣管肺炎、急性腸胃炎，及疑似MIS-C住院，住院後進一步檢查有冠狀動脈擴大及凝血功能異常，使用免疫球蛋白、抗生素等治療，目前一般病房住院中。

國內12歲以下兒童重症累計172例，當中102例是MIS-C，5歲以下人數持續增加中。發言人莊人祥表示，今天新增確診數跟上周四相比，增加438例，增幅上升1.9%。

指揮中心說明，今日新增337例境外移入個案中，為182例男性，155例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，菲律賓(9例)，加拿大(8例)，美國(6例)，新加坡、紐西蘭及泰國(各5例)、英國(4例)，柬埔寨、日本、西班牙、丹麥、德國及中國(各2例)，土耳其、巴西、香港、韓國、厄瓜多、奧地利及義大利(各1例)移入。另256例感染國家調查中。入境日期介於今年7月18日至8月17日。