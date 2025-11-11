●美國總統川普周一表示，美國與印度的貿易協商已經進入最後階段，我們將獲得一份公平的貿易協議，距離達成對兩國都有利的協議已經「相當接近」。川普預期美方將在「某個時候」調降印度商品關稅。川普政府在8月宣布對印度加徵50%關稅，其中包括對印度向俄羅斯採購石油和武器而加徵的25%懲罰性關稅。

●美國總統川普周一表態支持參議院正在推動的臨時撥款法案。在8位民主黨人倒戈下，參院在周日晚間通過該撥款法案的程序性投票，並將力拚盡快付諸全院表決及送交眾院投票，以盡快讓這場創史上最長記錄的政府關門僵局落幕。

●在政府關門及官方數據從缺之際，上周發布的一些民間數據意外疲軟，使聯準會在12月再度降息的預期升高，周一黃金現貨價格漲2.8%，報每盎司4111.39美元，盤中一度觸及10月24日以來最價。12月期金漲2.8%，報每盎司4122美元。

●周一布蘭特期油漲43美分或0.7%，收在每桶64.06美元。美國WTI期油漲38美分或0.6%，收在每桶60.13美元。因上周四遭烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯能源巨頭Lukoil一座煉油廠被迫停產。美國國會預算僵局取得重大突破，政府關門鬧劇可能很快落幕，緩解了市場對經濟前景的擔憂。

●周一紐約尾盤，美元指數持平，報99.59。美國政府關門僵局可能很快結束，澳幣等風險型貨幣兌美元走高，而日圓等避險型貨幣兌美元走低。