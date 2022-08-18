歐股在震盪開盤中小跌。周四歐洲央行(ECB)一名官員發言，稱儘管經濟衰退風險加據，但下個月可能還有一次大加息。市場也關注今日稍晚將公布的通膨數據。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤起伏，小跌0.43點或0.10%，為438.67點。

礦業股和銀行股領跌。在油價保持穩定之下，能源股上漲0.4%。

ECB管理委員會成員Isabel Schnabel說，自從ECB七月升息50基點以來，歐元區通膨前景沒有改善，並暗示她偏好在下個月再次大幅加息。

美聯準會周三公布的七月會議紀要，讓人對美國升息的速度感到不安。

市場關注稍晚即將公布的歐元區七月消費者物價指數(CPI)數據。

在個別股票中，衛浴設備商吉博力(Geberit)跌3.4%；該瑞士公司指出，由於物價上升的衝擊，上季獲利下跌約25%。

在公布上半年的業績之後，荷蘭數位支付公司Adyen暴跌13.6%，為歐股跌幅最大的個股。