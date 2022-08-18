美國疾病管制暨預防中心(CDC)表示，在新冠病毒大流行期間，CDC沒有做到預警與前期防範的工作，必須檢討與改革。龐大的組織將要進行改組，做到即時通報，才能變得更加靈活。

CDC 主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在星期三提出改革方向，她說「這是 CDC 的內部改革，並不是白宮或其他政府官員指導。」

「75 年來，CDC 和公共衛生部門一直防衛各種疾病入侵在努力，但是在COVID-19疫苗流行的重要時刻，我們的表現確實沒有達到預期的標準。」

總部位於亞特蘭大的美國疾病管制暨預防中心，擁有120億美元的預算，以及11,000 多名員工，負責保護美國人免受疾病爆發和其他公共衛生威脅。然而新冠疫情顯示了CDC的反應過慢，需要進行一些重組。瓦倫斯基說：「在經歷了非常具有挑戰性的3年之後，我覺得我有責任帶領CDC走向更好的方向。」

長期以來，該機構一直被批評過於笨重，似乎只專注於疾病資料的收集和分析，而沒有採取即刻行動以應對新的健康威脅。因此在COVID-19 大流行期間，公眾對CDC感到相當不滿。

耶魯大學公共衛生學院衛生政策研究員史奇瓦茲(Jason Schwartz)說：「我們在 COVID 期間，總看到CDC的通報慢了一拍。」

當然，防疫期間也有公眾不聽從CDC建議的情況，專家表示，CDC很早就提出病毒會從歐洲進入美國，建議人們戴口罩，但是種種的原因，美國人的口罩常識並不積極。

瓦倫斯基於 2021 年 1 月出任主管，長期以來一直表示該機構必須加快行動速度，更好地溝通，但在她任職期間，跌幅不斷。4 月，她呼籲對該機構進行深入審查，這導致了宣布的變更。

瓦倫斯基周三宣布的改革步驟包括：可以使用預發的科學報告，獲取即時疾病傳播情況，不必等待研究同行評審，再由CDC 期刊《發病率和死亡率週報》發表。

改進CDC網站，使該機構的最新消息，以及對公眾的建議指導更加清晰，且容易翻找必要資訊。

將CDC決策高層應對疫情的時間長度，至少六個月，這是為了解決人員流動問題。

創建一個新的執行委員會，來制定戰略和優先事項。並撤銷川普總統執政時期的一些不合理更改。

建立政府間事務協調辦公室，促進CDC與其他政府機構的合作關係。