藝人周曉涵擁有女神級長相、魔鬼身材，不只演過多部偶像劇，還曾出過寫真集，取得不俗的銷售成績，是不少人心目中的夢幻情人，私底下的她親民大方，常在社群分享生活，近期她深夜去逛書店，突然有一名國中弟弟快速走向她，讓她愣了一下，後來得知對方求助理由，讓她頓時非常感動，內心驚覺：「以後要更放寬心看待周圍的人事物。」

周曉涵日前晚間10點逛書店時，1名目測是國中弟弟「一臉大寫的苦惱」，向她劈頭就問「有沒有買過小電風扇？」起初愣了一下後，心中暗想，「你還真問對人了，姐姐每種小風扇都用過呢」，接著帶對方到小風扇那邊，詳細解說每款小風扇的功能，「原以為他是自己要用的，一問之下才知道是要買給家中的長輩」，讓她突然覺得對方非常孝順，結束後還跟她一連說了2次謝謝。

後來，當周曉涵走去櫃台結帳時，連老闆都對她道謝，因為他有看到她幫了那位國中弟弟的忙。周曉涵感慨說出感想，「只是一件舉手之勞的事，卻能感受到他們滿滿的感謝」，只是讓她突然有點小慚愧，「因為在第一時間我是嚇到，然後愣住了幾秒」、「心中也閃過一個念頭：老闆在那裡，你怎麼不問他呢」。

周曉涵也試著解釋，「可能是曾有過不好的經驗，導致有人突然接近我，我都會直覺的後退與閃避。」只不過，周曉涵這次小事件後也反思，「以後要更放寬心看待周圍的人事物，不要因為一時的多想，而錯失了可以幫助別人機會」，還說道「做一件好事，真的會讓人大大的滿足和開心，今晚可以睡個好覺啦」。