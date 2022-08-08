周曉涵在工作中慶生。（TVBS提供）

周曉涵與同為獅子座的(左)黃柏峰、王新凱一起慶生。（TVBS提供）

周曉涵讚楊銘威是天生的喜劇演員。（TVBS提供）

周曉涵的生日剛好是8月8日父親節，身為喜歡熱鬧的獅子座，她特別準備餐車應援，邀請TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」同劇演員、工作人員及到場為她慶生的粉絲一起同樂。雖然生日與父親節撞期，周曉涵一臉幸福地說：「我爸也是有了我，才有父親節過啊。」

提到今年最想要的生日禮物，周曉涵忍不住大喊：「天啊！我好想要出國。我的願望很小，能夠去日本就很開心。」回想最令自己印象深刻的生日禮物，她笑說應該是大學時期的男友，送上寫滿近200個喜歡周曉涵的理由的小本子，從兩人認識到生日當天，一天一天紀錄周曉涵的一舉一動、相處細節等，小動作如她綁馬尾的樣子也都寫進去，如此可貴的心意令她十分感動。生日禮物還在嗎？周曉涵很真摯地說：「當然留著，永遠留著。」

她日前在社群平台問粉絲能否分辨出曾抱謙、曾定一（楊銘威飾）角色，劇中她與瀟灑的曾定一初次見面的情景相當搞笑，稱讚楊銘威真的是「天生的喜劇演員」，不過最近出現的都是曾抱謙，讓她有點想念曾定一，還調皮地說：「這是在向編劇喊話嗎？」