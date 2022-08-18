本報日前報導，移居台灣必須尋找「保證人」的制度，對在台無親無故的香港人形成一大障礙。陸委會今（18）日表示，該制度已行之有年，並無窒礙難行之處，若港人尋找保證人確有困難，可向陸委會尋求協助。

本報報導，有港人認為，政府設立的移民條件有不合理之處，例如港澳人士申請在台居留時，應尋找台灣公民擔任保證人。然而，一般台灣人大多不願意當保證人，因此尋找保證人時需有很深的信任基礎，也有人情難度。

此外，保證人制度僅針對陸港澳人士，外國人並無相關規定。

對於政府是否可能檢討與鬆綁相關規定，陸委會副主委邱垂正於例行記者會上表示，許可辦法中保證人的規定已行之有年，「並無窒礙難行之處」。它的目的在於保證被保證人沒有虛偽不實的情事，以及負責其所居留期間的生活。

邱垂正指出，規定已明文排除部分居留事由，如就學者就不需要提供保證人。其他居留事由，包括依親、就業、投資的申請，因為申請者與台灣社會有一定連結，應較無找不到保證人的問題。

邱垂正表示，至於一些特殊個案，也許是無親無故的港人，如果有此類找不到保證人者，歡迎向陸委會「台港服務交流辦公室」反應，都會就個案進行暸解，並給予必要協助。