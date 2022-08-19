台股掛牌石油ETF，今早期街口布蘭特正2(00715L)、期元大S&P石油(00642U)指數走高，成為ETF中表現最強勁的代表。2021年初迄今，原油價格上漲了81.7%，最大漲幅甚至一度高達153%。然而油價的走高卻造成能源成本飆漲，加劇了本就嚴峻的通膨問題。各國正面臨經濟下行風險，而原油的後市走向也受到投資人矚目。

大姆哥投顧分析，近年原油走勢可謂跌宕起伏，2020年初新冠疫情在全球蔓延，彼時疫苗尚未問世，各大經濟體只能祭出停工、封城等手段阻止疫情擴散，生產活動的低落讓原油一度低至每桶約14.0美元。2021年隨著疫苗施打逐漸普及，全球經濟活動陸續重啟，帶動原油需求回升，2021年原油價格平均每桶69.9美元，較前一年大漲近七成。今年則因遇上俄烏戰爭開打，多個經濟體實施對俄羅斯原油禁運制裁，讓油價再進一步攀高，統計今年上半年原油平均每桶105.0美元，又比去年同期上漲了64.9%。

今年油價淩厲的漲勢，讓石油巨頭各個賺得盆滿缽滿。美國兩大石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron Corporation）分別創下史上最大的季度獲利：埃克森美孚第2季淨利潤為179億美元，是去年同期46.9億美元的四倍；雪佛龍第2季淨利116.1億美元，也比去年同期的47億美元成長兩倍以上。而沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）2022上半年獲利近880億美元，其中第2季獲利年成長90%至484億美元，創下該公司季度獲利的新高，也是全球所有上市公司季度調整後利潤的最高紀錄。

展望後市，大姆哥投顧認為多空因素交雜，未來波動恐加大。今年三月俄烏戰爭開打後，油價飆破每桶100美元，並站穩於此價位上方；但自七月份起，每桶100美元的價位失守，且迄今仍在90美元水位左右搖擺。展望原油後市走向，若從基本面分析來看，利多因素包含：OPEC短期內尚無法補足俄羅斯遭制裁而空出的供給缺口、俄烏戰事年內料難以停火，戰爭將持續推動全球對石油的需求。

不過油市目前亦存在利空因素，例如：全球正面臨經濟下行風險；上週五（8/12）美國國會剛通過《降低通貨膨脹法案》，其中包括美國有史以來最大規模的環保節能減碳投資，內容涵蓋針對碳捕捉、氫和生物燃料行業的稅收抵免；消費者購買電動汽車的稅額減免；針對石油和天然氣生產商的甲烷排放收費調漲等政策。以上政策雖然大力鼓舞了清潔能源產業的發展，但相對地，對於傳統能源勢必帶來衝擊，因此建議投資人可持續關注後續影響。