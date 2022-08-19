由於投資人預期以太幣（Ether）9月進行重大升級，帶動以太幣價格不斷上揚，自6月的低點漲逾1倍，表現遠超越最大加密貨幣比特幣。

根據CoinDesk資料，比特幣在6月19日觸及近期低點17,601美元，到目前勁揚約3成，以太幣同日也下探到低點880.93美元，迄今已飆漲107％。

比特幣19日（周五）價格約22,805美元，以太幣價格約1,820.86美元。

以太幣漲幅得以甩開比特幣，歸因於一大原因：就是以太幣區塊鏈於9月15日進行稱為「合併」的重大升級，區塊鏈將由所謂的工作量證明（proof-of-work）系統轉為權益證明（proof-of-stake）模式。支持人士指出，改換後可讓以太幣網路更迅速而且更節能。

加密貨幣交易平台Nexo共同創辦人Antoni Trenchev表示，「即將啟動的以太幣合併是幣圈現在最熱門話題，這也解釋以太幣過去一個月漲勢超越比特幣的原因」。