大華元宇宙科技50 ETF(00906)經理人鄭翰紘認為，美股VIX恐慌指數來到近3月低點，顯示上周公布的通膨數據與聯準會後續的升息腳步，均未造成市場情緒過多起伏，可望回歸基本面表現。其中，美國大型科技股基本面穩健，修正後為長線布局進場好時機。

美國聯準會日前公布7月FOMC會議記錄，內容提到過度升息風險，市場解讀分歧。鄭翰紘認為，聯準會的升息目標並未改變，只是考量到經濟數據可能無法立即反應升息，因此將放緩升息腳步，然而並未調降利率目標。

鄭翰紘認為，隨著科技產業旺季來臨，在無其他利空干擾的環境下，科技股應來到相對安全位階，提供投資人進場布局機會。此外，觀察與大華元宇宙指數高度相關的那斯達克100指數，過去在升息期間表現多為正報酬，顯示後市可期。

鄭翰紘認為，大型科技股因基本面穩健，在此波修正後也出現較明顯反彈，顯見在市場動盪中，布局大型科技股為較佳選擇。在經歷上半年價格修正後，具發展潛力的相關個股投資吸引力再現，投資人可參與產業新趨勢帶來的商機。

大華元宇宙科技50 ETF涵蓋元宇宙最相關的50家公司，成份股中近80％權重在大型科技公司。錯過漲勢的投資人，不妨趁此時機進場布局，逐步增加科技股部位，掌握長線科技股的成長趨勢。