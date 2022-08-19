台灣循環永續、水泥邁向淨零論壇在今(19)日舉行，亞泥(1102)副總經理暨總廠長張志鵬說，目前低碳、卜特蘭石灰石水泥，減碳效益各為15%、12%，分別在國內、美國銷售，新產品三元混合水泥將可減碳46%，目前正在規劃生產中。

亞泥建議政府應帶頭使用低碳水泥，政府公共工程採購政策應鼓勵使用低碳水泥。公共工程施工綱要規範目前規定混凝土使用水硬性混合水泥時，不得再添加其他礦物摻料等內容，應加以檢討，取消不利於低碳產品推行之規定。

另外，亞泥也提到，不利於低碳水泥的稅制應迅速予以調整，例如一般較高排碳的卜特蘭水泥貨物稅每噸320元，而其他低熟料占比之墁砌水泥、混合水泥(除卜特蘭爐石水泥外)貨物稅反而較高440元，實不利低碳水泥推廣，建議調降上述低碳水泥貨物稅。

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日揭曉「2022亞洲最佳企業雇主」得獎名單，亞洲水泥再度獲得國際級肯定，蟬聯殊榮！對此，亞泥總經理李坤炎表示，亞泥今年成立正好滿65年，有同仁經歷過台灣胼手胝足、經濟起飛的年代，也有同仁一踏入社會就正值跨國競爭、數位科技發達的時代，亞泥提供幸福友善的職場環境、多元發展的職涯規劃，讓不同世代相互提攜，共同擦亮亞泥招牌。

另外，第二屆TSAA台灣永續行動獎，亞泥以「水泥船永續全岸電」獲得最高榮譽「金獎」肯定。張志鵬表示，亞泥不只是積極在本業研發低碳製程技術，也在水泥運銷的節能減碳竭盡心力，除了要做業界節能模範生，更要轉型為友善環境的綠色產業，為環境永續貢獻心力。