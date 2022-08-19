大陸國台辦發言人馬曉光19日應詢表示，為期一個月的2022年天津‧台灣商品博覽會將於8月20日起在天津舉辦，同時接棒的還有第十四屆津台投資合作洽談會，則將於9月20日同樣在天津召開。

據了解，本屆天津台博會改變過去集中展示台灣商品的模式，轉換到在津台企的門店舉行，採取線上線下相結合的方式，以「920嗨購節」的形式，組織包括康師傅、統一企業、呷哺呷哺、德克士、捷安特、鼎泰豐、湊湊等數百家在津台資餐飲、食品、電子、醫療用品、運動器械等企業和實體店鋪參與，並展開新品發佈、實地探店、互動參與、惠民讓利等活動，呈現台灣美食與商品的獨特魅力，為台資企業搭建形式多樣的銷售平台，拓展更多發展機遇。

而以往的天津台博會與津台投資合作洽談會都是同時舉辦，為深化津台務實合作，促進兩地雙向交流發揮了積極作用，取得良好成效。