前副總統陳建仁今天晚上到桃園市為桃園市長參選人鄭運鵬站台。（賴佑維攝）

前副總統、小英之友會全國榮譽總會長陳建仁19日晚間到桃園市為桃園市長參選人鄭運鵬站台。陳建仁表示，桃園在市長鄭文燦努力下，有很好的發展，相信鄭運鵬站在巨人的肩膀上，能做得更好，讓桃園成為現代化、國際化的都市。

陳建仁表示，鄭文燦努力下，桃園市成為很傑出的院轄市，需要桃園市繼續發展，要有大的進化。因此和鄭文燦一起支持鄭運鵬，希望桃園市有更好的發展，讓全世界驚艷桃園市有2.0。相信鄭運鵬站在巨人的肩膀上，看得更遠，做得更好，飛得更高，讓桃園成為現代化、國際化的都市。

被質疑上班時間跑行程？陳建仁則說，大部分時間都是利用晚上或者周末輔選，如果有少數需要白天輔選，都按照中央研究院規定請假。

提到林智堅退選後，桃園變換隊形？陳建仁則說，桃園市競選團隊無縫接軌。他表示，鄭運鵬已經幫原本要參選的前新竹市長林智堅規畫，如何在鄭文燦基礎下發展更好，何況鄭運鵬擔任立委時，對於桃園和中央配合做出很大貢獻，未來相信鄭運鵬在鄭文燦原有基礎下，致力中央跟地方合作，使桃園更好。陳建仁也說，對未來充滿信心，相信鄭文燦也同意這樣的情況，會大家一起努力。

鄭運鵬則說，陳建仁第一時間就召集小英之友會在桃園的幹部一起為他加油打氣，相信這是台灣隊長、蔡英文總統對於縣市長選舉要求最後100天的任務。鄭運鵬說，桃園隊很短時間內轉換隊形，但是士氣不減，相信所有選舉，都是在市政滿意度基礎下，才可以獲得好的認同。

鄭運鵬也說，鄭文燦在市政上非常溫暖，而且執行力強，關懷到的每個市民的生活，這點的精神也要由鄭運鵬接續、繼承下去。他表示，接下來的100天，而且不管是選舉期間跟當選後，都會比「鄭市長更像鄭市長」，讓市民說，比鄭市長更瘦的鄭市長又來了。鄭運鵬強調，他很有信心，也有這樣的毅力，相信最後100天大家會常常看到他。鄭運鵬也強調，「保證有我一定成功，讓桃園繼續運轉。」