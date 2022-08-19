今年上半年大陸經濟表現低迷，官方正力圖拉抬車市買氣。大陸國務院總理李克強19日主持召開國務院常務會議指出，將新能源汽車免徵車購稅政策延長一年，至2023年底，並繼續予以免徵車船稅、消費稅等。

綜合陸媒報導，李克強19日主持召開國務院常務會議，為擴大消費、培育新增長點和促進新能源汽車消費、相關產業升級，會議決定，對新能源汽車，將免徵車購稅政策延至明年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等。

報導指出，大陸的新能源汽車免徵購置稅政策於2014年開始執行，起先計畫在2017年底到期，但受到大陸經濟成長下行、中美貿易戰、新冠疫情等多因素干擾下，已經多次延長。

由於這項政策能直接刺激新能源汽車市場的快速增長，大陸財政部、稅務總局在2017年政策到期前，提出自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置新能源汽車免徵車輛購置稅，這意味著將該項政策延長三年。

2020年初疫情爆發後，同年3月31日召開的國務院常務會議再提出，為促進汽車消費，確定將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長兩年至2022年底。

市場人士表示，在官方對車市相關的稅收減免政策中，購置稅減免對消費者的直接利益關聯最大，以一輛人民幣（下同）15萬元的轎車為例，購置稅通常約為1.2萬元。