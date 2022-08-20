下周二（23日）進入24節氣中的處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，處暑代表暑氣將止，儘管秋老虎還在，但日夜溫差變化比較明顯，早出晚歸記得多加留意。此外邱彥龍老師點名生肖屬雞、牛、馬、蛇者，在處暑到9月7日這段期間財星高照、好運無災，可以好好把握。

Top4生肖雞

屬雞者在這段時間正財運很好，事業與工作能得到不錯的成果，先暫緩享樂與投資能避掉破財之災，專心工作也可避免許多不必要的麻煩，但感情容易遇到三角關係，應盡量避免。

Top3生肖牛

屬牛者在這段期間外出與學習運非常好，不僅能增進自我，還可以幫助周遭任何人財富倍增，讓大家沾沾牛福氣，藉此名氣大幅提升，也會有意想不到的好運找上門。

Top2生肖馬

屬馬者在這段期間建議多出門走動、參加活動，不但會招人喜歡，還可以累積財富種子，易經隨卦云：「出門交有功」，多廣結善緣，對往後財富與事業的發展很有幫助。

Top1生肖蛇

屬蛇者在這段期間名氣會大幅提升，不僅心想事成，還受眾人喜愛。事業上雖然有突如其來的變化，但保持正念、照著正規的道路走，當行銷與溝通得當，收入就能跟著上漲，甚至還有許多賺錢機會找上門。記住只要謹慎審核，就能讓財源有不錯的增長。