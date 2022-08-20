主播張齡予今年5月20日同時宣布結婚與懷孕的好消息，透露年初已與交往3年、黑羚創辦商務中心執行長林子揚(Ryan)登記結婚，照著流程懷上水虎寶寶，目前懷孕週數已來到25週。她18日在社群平臺透露，自己結束孕吐後，由於飲食不節制迅速發胖，還好調整了菜單，才減輕身體水腫的症狀。

張齡予坦言：「前陣子因為結束了孕吐一個太開心，吃喝都不節制因此兩個月就整個爆腫～」但她下個禮拜就要去喝糖水檢驗，也怕後期水腫太快，所以決定這週就開始控制飲食。更透露幾大健康飲食原則，「澱粉減半、拒絕手搖飲冰品、盡量不吃甜點或者太甜的水果」。

張齡予還分享了自己的日常飲食，平常她會在家吃過早餐，然後帶著便當去公司，在播報前吃第二餐，中間吃水果、沙拉充飢。另外，張齡予還會「把澱粉換成糙米、黑米，盡可能吃家裡煮的菜，肉菜跟飯大概3-4:1，盡量不叫外賣」。水果也很講究，要挑比較低果糖的提早吃。下播後她會喝點消水腫冬瓜湯、鳳梨苦瓜雞湯等不要太油的湯品、低卡水果、燕窩或者白木耳湯。

張齡予還提醒要多喝水，別喝冰水。如果怕喝沒味道的水噁心，就混合紅豆水或者青汁。此外還要記得固定補充酵素、益生菌、媽媽維他命等。她很開心地分享「一兩個禮拜來，我胖的程度是之前沒有控制的二分之一以下。精神體力都變得比較好，沒那麼容易累、水腫好很多」，看來這份菜單非常有效。