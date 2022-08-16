少子化時代，教育單位為了存活無所不用其極，暑假過了一半，再不久即將迎來新學期，期間各學校也在積極搶人。來看日本一間高中貼出的招生宣傳海報，「非主流」的風格背後別具意義，有趣之餘，網友更大讚「印象深刻，就選它了!」

日本鹿兒島縣立奄美高等學校，8月初在官網IG平台發布一張招生海報，貼文寫下「逆風是什麼?是新冠肺炎、少子化、經濟衰退，還是對手學校名氣扶搖直上?」

「最近風吹得有點大，奄美向來如此，但我們遇強則強，逆風而行，無論哪個時代都會遇到，不過沒關係，我們是『奄美人』。」由於該校所在位置四面環海，最大的特色就是強風，頂著惡劣天氣通勤上學對於學生再正常不過。

可以看到照片中每一位同學穿著制服，不難想像拍攝前各個打理體面。不過成品似乎因為強勁的風，讓他們看起來相當「瘋狂」，頭髮呈現風情萬種的凌亂、飄逸感，領帶、領巾也是沒有極限，充分展現這所學校教育學子「逆風」精神，讓乏味的宣傳照格外有力量。

照片曝光後引起大批日本網友留言討論「太有創意了!」、「印象深刻，就選它了!」仔細看還有兩個人不是以本尊現身，其中一位還是班主任，讓網友笑翻「下排右2的氣場贏了。」、「她應該是位美女」