潭子區五湖園生命智慧園區，於20、21四舉辦「愛‧分享文化節」中元普渡法會，並攜手公益團體舉辦「以愛傳愛」公益愛心市集。（立委楊瓊瓔服務處提供）

台中市潭子區五湖園生命智慧園區「愛‧分享文化節」中元普渡法會，於20、21日疫情緩和後舉辦，攜手公益團體舉辦「以愛傳愛」公益愛心市集外，另有「愛在沸騰」捐血專車、「綠色祭祀」、「愛生命巡迴展」、「主題空間藝術陳設」等活動，受到立委楊瓊瓔及各界民代踴躍以具體行動支持響應。

五湖園總經理雷靜怡說，慎終追遠是華人珍貴的文化傳承，唯有創造年輕世代願意親近的祭祀文化才能永續。該園區在地深耕30多年來，始終秉持「敬天愛人」及「永恆護念」的品牌理念，順應時代趨勢致力弘揚具人文價值的祭祀追思文化，以與時俱進的創新模式，帶領民眾走向探索生命找回情感的追思方式。

雷靜怡指出，中元普渡是台灣信仰每年大盛事，五湖園「愛‧分享文化節」將普渡精神轉化為以愛為名的社會分享活動，推廣「以功代金」、「綠色祭祀」，並舉辦「愛生命巡迴展」。除「讚普拜桌」支持2500盒公益聯名款禮盒的愛心採購外，現場「公益市集」、「熱血沸騰」捐血活動，更提供民眾燒金紙外另類多元的功德迴向方式，傳達對地球對生命的禮敬與珍愛。

雷靜怡說，五湖園肩負生命交流的重要使命，將普渡精神轉化為以愛為名的社會分享文化節活動，延續企業創辦人的理念，以順應當代趨勢的創新方式傳承屬於我們的本土文化。綠色祭祀也是響應台中市政府空汙政策，持續推廣電子牌位、電子香、電子蠟燭、環保金紙的低碳祭祀，為台中市清新空氣盡份心力。

今年「以愛傳愛」公益市集，五湖園攜手台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使烘焙坊、伊甸社會福利基金會迦南園烘焙、瑪莉亞會福利基金會瑪莉媽媽手作麵包、台中市自閉症教育協進會、中華好家庭關懷協會及蒙恩聽障烘培坊等公益機構，舉辦愛心推出各種愛心禮盒及多項愛心供品，讓民眾在購買供品的同時能幫助到弱勢群體，園區大力鼓勵民眾關懷生命，並推出消費滿額就贈愛心小禮活動，獲得民眾的熱烈響應。