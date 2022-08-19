無垢舞蹈劇場彩排記者會中呈現「觀」更趨成熟而洗鍊的經典舞碼「觸身有情」。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場「觀」的經典舞碼「觸身有情」，主要角色鷹族Samo與白鳥的絕美雙人舞。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場「觀」的經典舞碼「觸身有情」，讓觀者近距離感受舞者在緩行中肌理的延展與高度凝鍊的情感。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場編舞家林麗珍。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場「觀」的內容，展現編舞家林麗珍對環境保育議題的悲憫關懷。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場「觀」，展現資深舞者與年輕舞者的傳承。（姚志平攝）

無垢舞蹈劇場「觀」，舞者於舞台上合影。（姚志平攝）

亞洲唯一被國際譽為世界當代8大編舞家林麗珍，累積70載而成的「天、地、人」三部曲終章「觀」，將於8月19日至8月21日再度登上首演舞臺，作品深受觀眾青睞，此次「觀」回到國家戲劇院，除了於無常的時節，為台灣帶來撫慰人心的力量，兩廳院也再度與無垢舞蹈劇場合作，推出「口述影像」服務，將作品推薦給更多元的觀眾。

「觀」藉鷹族寓言，引述人與自然間的恆遠神話，引領觀者重新貼近大地靈魂的內在風景 ，同時也是林麗珍對環境保育議題的悲憫關懷。母親之河流淌在天地宇宙之間，悠悠行過萬物的歲時遞嬗，乳白河水中，一顆顆來自喜馬拉雅山的卵石成了古老記憶的傳承，金黃的稻穗是對大地的禮證，祖靈在河畔悠悠吟唱，提醒我們應珍重守護。

彩排記者會特別呈現「觀」更趨成熟而洗鍊的經典舞碼「觸身有情」，8年前參與演出的音樂家許景淳，今年也再度擔任「祖靈吟唱」的角色重回舞台，而主要角色鷹族Samo與白鳥的絕美雙人舞，則讓觀者近距離感受舞者在緩行中肌理的延展與高度凝鍊的情感，並細細品味舞者身上的古老服飾與繡品，浸身珍稀而厚重的歲月洗禮之中。技術總監暨燈光設計鄭國揚，從「醮」一開始就跟無垢一起合作，到現在30年。

本次演出由無垢琢磨十餘載的資深舞者鄭傑文首次擔綱總排練，曾參與2014年演出鷹族兄Yaki的鄭傑文表示：「今年的演出，在資深的舞者身上，將看見生命留下的痕跡，而年輕舞者們，則是用全新的生命來沖刷這條河流、這些石頭。」而這正是紮根於台灣的無垢精神，每一場演出都如同一份獻禮，為所有的生命祈福，引領觀者踏上回歸生命原鄉的歷程 。

「觀」自2009年於國家戲劇院首演以來，持續受邀至國際重要藝術節演出，如俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節、墨西哥塞萬提斯國際藝術節等，深受好評，更創下國內舞蹈團體先例，獲邀至法國巴黎夏祐宮國家劇院演出。前夏佑宮國家劇院總監、前里昂雙年舞蹈節藝術總監多明尼克‧荷孚（ Dominique Hervieu）即讚嘆：「我們有幸透過無垢的舞蹈，感受到如此豐富的情感和人性，我們常常忘記在藝術的精神中有如此深邃的面向。謝謝你們帶給法國藝文領域恢宏的新視野。」俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節總監瓦列里‧夏德林（Valery Shadrin ）則讚譽：「林麗珍的作品開創新的 劇場語言，俄羅斯觀眾為之瘋狂！」 然而，在每一回國外觀眾起立鼓掌的轟聲雷動中，林麗珍最大的心願仍是希望能讓更多國內觀眾認識無垢根植於台灣文化土壤的作品。因此，在2022年面對疫情、戰爭等動盪不安的世局下，無垢舞蹈劇場以顛峰之作「觀」重返國家戲劇院，為台灣帶來療癒與力量，也為周遭的環境、有形無形的生命，及所有的一切獻上最真摯的祈福。