1名擔任停車收費員的網友日前在路邊準備向某輛車開單時，對方轎車突然發動往後駛離車格，等到收費員離開後，轎車又回到車格裡，收費員最後不滿地回到原處問對方是否要停，對方竟再次往後開，讓他事後拍照PO文痛批「這種素質的車主，真的很想不馬車牌」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他是名路邊停車收費員，日前他在某路段準備開收費單並夾在車上時，對方車主卻突然「後退」，他以為對方正要離開就不夾單，往下1台車繼續開單，沒想到之後對方又「停回原車格」，他於是又繞回去，對方接下來的反應讓他氣炸。

收費員準備開單夾在車上時，轎車突然發動往後離開車格，等到收費員離開後，轎車又回到車格裡，收費員最後問對方是否要停，對方竟再次往後開。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友繞回去該車位並敲對方車窗詢問要不要停車，對方又馬上「退後」作勢要離開，這樣一下駛離、一下停入讓原PO超級為難，拍下照片PO文怒批「這種素質的車主，真的很想不馬車牌」。

其他網友留言「只要他不尷尬，尷尬的就是你」、「這個時候只好拿出自己的手機，檢舉違規佔用機車停車格」、「問他要不要去柬埔寨旅遊」、「開車連停車費都要省，不如車賣了，搭大眾運輸工具吧」、「金了然，為了幾十塊丟人現眼，真希望車主能看到這裡對他的評價」、「你就一直離開又回了，保證他浪費的油錢比停車費多」、「直接檢舉佔用機車格」、「打電話叫警察來停他後面等，看他要繳停車費還是罰單」。