台北市一名23歲江男被朋友以介紹博弈工作為由，19日被帶到新北市五股區一處住宅大樓，直到昨(20)日想離開時，才被負責監視的21歲徐姓男子持刀恐嚇，所幸當日深夜江男趁徐男熟睡時報警求救，21日凌晨成功獲救；目前警方先以妨害自由罪嫌將徐男移送法辦，後續將報請檢察官指揮偵辦。

警方指出，江男過去的高中同學23歲高姓男子以介紹博弈工作為由，先辦理網路轉帳手續完後，在19日與徐姓男子以及另一名男子把江男從台北市北投區的住處，帶到新北市五股區六合街一處住宅大樓的7樓留置，並收走江男的存摺及手機。

之後高男與另一名男子便離開，僅留徐男監視江男，20日早上當江男打算離開時，竟遭徐男持刀恐嚇、阻止，之後江男在當日深夜趁徐男熟睡，拿回手機報警求救。

警方獲報後立刻派員前往，而徐男發現江男打電話報警後，隨即把江男帶下樓企圖轉移陣地，沒想到在一樓正巧撞上救援警力，在21日凌晨0時許遭警方當場逮捕，並起獲折疊刀1支、工作手機1支，而江男也成功救出。

據了解，徐男有詐欺、洗錢等前科，詢後警方先依妨害自由罪嫌將徐男移送新北地檢偵辦，並報請檢察官指揮偵辦，持續將共犯追緝到案。