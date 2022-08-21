吳釗燮「三點說明」杜拜案 引兩派網友激烈論戰(取自外交部臉書)

外交部今天在臉書貼出部長吳釗燮針對國人在杜拜遭限制自由的「三點說明」，引發論戰，網友留言「支持外交部依本國法規依法行事」「外交部加油！」，但有更多網友痛批「還在維護自己旗下有瀆職的人員，完全不檢討」，點名吳釗燮「官僚心態，就是瞎挺」。

對於近期接連爆發國人赴柬埔寨、緬甸遭到工作詐騙，不僅遭凌虐，還被當「豬仔」買賣，甚至被強摘器官致死。連在杜拜都有國人前往工作遭限制人身自由，外交部今天在臉書貼出吳釗燮針對杜拜案的「三點說明」，卻引起正反兩派網友留言論戰。

有網友認為，外交部從很早就開始提醒國人，支持外交部依本國法規依法行事，不應當做為詐騙集團的棋子之一！並反問「台灣政府就應該依照網友的期許，像美國電影一樣空降救出所有人質，不在乎國際法規？」。

網友強調，這些外交規定，並不是現在才存在的。被詐騙，不去譴責詐騙集團，忙著譴責救人的政府。「你不知道政府默默在做的事，不表示他們沒在做！」「支持外交部的作法」。

但有更多網友痛批，「所以外交部實際做了什麼保護國人？都已經在柬埔寨了還來解釋杜拜」，還有網友表示，發聲明可以，但內文還在維護自己旗下有瀆職的人員，完全不檢討，「國民出外有難能倚靠的只有外交部，用那種說法回覆自己國民，好意思義正嚴辭！」

網友砲轟，領事拿著電話告訴求助者自己不在，要求對方自己想辦法逃出來，聲稱誰來講都一樣，直到bump打電話向總統府求助，才得到解決，「這就是瀆職！」

網友點名吳釗燮，在這樣的情況下，還不知檢討日益嚴重一線人員推托的官僚心態，就是瞎挺。「官官相護，也是瀆職！」。網友也質疑，從這份聲明，外交部對杜拜事件荒腔走板的處理，看不出有任何檢討認錯的態度。「這就是傲慢，下台吧！」

網友表示，國人在外唯一的幫助就是外交部，如果國民極需幫助的時候，碰到官僚心態，只能自己想辦法，對這些官僚無可奈何，跟極權國家有何不同？民主何用？「趕快撤換這種外交人員吧，別害人了！」