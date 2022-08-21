YouTuber「好棒Bump」因國際詐騙案，近日外交部言詞交鋒，國民黨團今開記者會，聲援好棒Bump為國家做出的努力和奉獻，國民黨團表達感謝之意，並痛批外交部長吳釗燮稱柬埔寨詐騙案是中國「一帶一路」遺毒的說法是轉移焦點打嘴炮，請拿出具體辦法把國人救出來。

總召曾銘宗表示，國民黨團支持好棒Bump，謝謝他以個人的力量，協助國內年輕人在異地遭誘騙後脫困，外交部對好棒Bump說法，剛開始稱是「勿以訛傳訛、誤導國人」，後來因為外界反彈聲浪大，才改變態度「感謝好棒Bump的熱心救人」，這代表外交部在處理上的傲慢、霸道。

曾銘宗指出，吳釗燮不要打嘴炮，請拿出具體辦法把國人救出來，假設到時候真的很多家屬跟中國駐柬埔寨使領館求助，蔡政府會相當難看，也顯現出蔡政府既失能、又失靈，吳釗燮稱政府已經在行政院成立專案小組，國民黨團要求不要只是成立專案小組，要趕快提出可行性辦法，把國人救出來。

國民黨立委李德維表示，行政院長蘇貞昌至今搞不清楚，現在到底有多少位台灣年輕人被誘騙到柬埔寨，政府應該必須盡速清查掌握人數。其次，盡速建立拯救管道，可以利用個人關係，或半官方關係、民間團體如慈濟等，在柬埔寨設立救援管道。

李德維認為，現在網紅是在做政府的事，政府卻在做網紅的事，還把焦點轉移到對岸「一帶一路」，民進黨根本是把「馬維拉」轉移到「中維拉」，只剩「抗中保台」，連搶救台灣人都沒有能力，只能用其他手法來掩飾自己的無能，轉移焦點。

國民黨立委鄭正鈐表示，外交部面對好棒Bump的做法荒腔走板，沒有真正面對杜拜外館推託的問題，反而透過網軍側翼帶風向，檢討受害者和救援者，外交部現階段應該要盡速把救援通道打開，讓受困柬埔寨的國人，有個迅速、有效、友善的返國方式。

國民黨立委洪孟楷表示，外交部應停止大內宣，儘速派專案專責人力派駐柬埔寨，讓受困國人可以找到人，甚至吳釗燮、內政部長徐國勇面對300多位國人報案等待救援，都應該出動，不要只想著國內選舉，蔡英文總統也要出來說句話，呼籲設置專點、專案人員、設置專案窗口、簡化返國流程，讓想要回到台灣的年輕朋友，能夠趕快回來。