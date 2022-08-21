年底九合一選戰將至，有預測指出，國民黨將拿下22縣市首長中的17個。對此，前立委沈富雄表示，國民黨確實仍佔有很大優勢，但前提是他們必須不再做出可能把自己毀了的事。

《網路溫度計》18日發布當選預測，若當天就投票，全台22縣市國民黨將拿下17縣市，民進黨拿下5縣市，而在六都中，國民黨將拿下台北、新北、桃園和台中市，民進黨則會贏得台南和高雄市。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》針對這項預測指出，跟最終結果應不會差太多，國民黨依然占有很大優勢。

另外，對於外界認為民進黨是會選舉的政黨、可能長期佔有優勢的看法，沈富雄直言並非如此，他表示，重點在於國民黨不要再做一些「狗屁倒灶」、會把自己毀了的事。

沈富雄以日前國民黨副主席夏立言訪問大陸一事為例，指出不是不可以去，只要好好做事、講話，別製造事端讓親綠電視台每晚可拿來大做文章、講個沒完沒了就好。