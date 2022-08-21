梁姓外籍大學生借用女同學手機，在相簿內發現女同學的私密照，竟利用手機程式AirDrop傳送到自己手機，以此威脅女同學要「滿足他」，不然就要公開她的裸照，讓他無法面對同學，女同學直接報案，警方查扣梁男的手機避免裸照外洩，士林地檢署偵結依妨害秘密罪起訴。

梁男將女同學裸照轉存到自己的手機內，去年5月、6月間，發送訊息給女同學「不需要配合很久，不要就算，那麼我就去發了、還有人願意出高價跟我買、你不回我就會發」「幾次就好，滿足我幾次，答應你，從此以後絕不會再煩你，讓你好好生活」以及「很簡單的，配合就是了，絕對不會發出去。」

女大生立即拒絕，並未因訊息字句而受到影響，直接到警察局報案，梁男得知犯罪曝光，同意認罪，經檢察官安排修復式司法，雙方達成和解，全案依無故竊取他人非公開活動、強制未遂罪嫌起訴，由於照片並未散布出去，檢方建請法院送輕量刑。

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