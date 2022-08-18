三陽工業(2206)SYM為因應不同使用族群的需求，自2018年起陸續推出BT旗艦系列、Fiddle時尚復古系列、4MICA多功能車款、全新迪爵國民神車等多元車款。為持續滿足不同的消費客群，SYM再推出全新的產品線「CU」系列，分別代表「跨界Crossover」＆「獨特UNIQUE」，CU系列除延續SYM的創新精神以外，更加考量騎士生活體驗需求，並結合人因工程、創新、機能平衡的高VP值，帶來更趣味的騎乘體驗。

CU系列推出的第一個車款，新世代跑旅「MMBCU」，MMB代表「Mamba曼巴」，和曼巴蛇一樣有長距離高速移動的特性，MMBCU以SYM引以為傲的158c.c.R世代水冷引擎為基礎，但車輛調教為更適合長途騎乘、良好機能性的GT跑旅車款，期待以新世代跑旅的定位，帶給消費者全新的車款選擇。

MMBCU主打歐風設計風格，著重在車身量體、細節質感呈現，車體線條不同於以往台灣車款較常見的銳利線條，改以更加圓滑、優雅的線條設計，呈現較內斂、沉穩的設計風格。將仿生手法、跑格元素、蛇鱗、蛇腹咬花設計帶入車身當中。

MMBCU採用遠近燈上下分離的Class D汽車級LED大燈，讓夜間照明度最大化，蛇眸日行燈及分離式尾燈均採用LED規格，增加視覺效果的同時也提升MMBCU在車陣中的辨識度，前後的LED方向燈同樣也具有Hazard雙黃警示燈的功能，讓騎乘更安全。配備高對比LCD儀表板，簡約且整齊的資訊排版設計，不論是白天還是晚上都方便騎士辯讀，並且將儀表板融入車頭設計，減少太陽光的照射影響亮度。

MMBCU同樣搭載最新的BOSCH 10 ABS防鎖死剎車系統、TCS循跡防滑系統，除了避免惡劣路況所造成的打滑以外，也能在緊急重剎車產生前後輪速差時，TCS也會透過退引擎點火角的方式輔助減速，讓騎士更安穩的剎停。

更為同級距最大車廂空間，28公升置物空間，可放置一頂全罩及一頂半罩安全帽(可放入SHOEI X14 XL大帽體安全帽)，滿足旅程途中裝載需求。加上超大前置物空間，可放置700cc飲料杯、手機及擦拭布等物品，並附有隱藏式掛鉤，加強置物便利性。

性能部分，動力調校，透過CVT傳動設定的調整，讓MMBCU保有充足加速性能的同時，降低各速域的巡航轉速，提生騎乘時的靜肅性及續航力，並且符合能源效率一級油耗的認證。MMBCU亦搭載SYM的當家旗艦技術，智慧油電．三零科技，以及零後仰懸吊系統2.0、零噪音零污染怠速熄火系統、零延遲啟動系統，讓整體的行車質感有效提升。

車色有幻光色、曼巴綠、幽密銀、曠野棕。MMBCU上市首購價11萬元(不含牌險，已扣除購車金)，再享首購好禮4重送。