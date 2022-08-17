「教科圖書設計展」規畫塗鴉區，讓民眾自行創作獨一無二的課本封面。（實習記者何穎欣攝）

美感教育須從小扎根！國資圖推出「教科圖書設計展」，將展至今年9月11日。國資圖今天表示，教科書透過新穎的美編、插畫及攝影等美感設計，可讓孩子從小接受美學薰陶，學習會變得更有趣、知識更好理解。此外，並蒐集展出不同年代的國小教科書，數十年前老課本再映入眼簾；塗鴉區可讓民眾創作獨一無二的課本封面。

「教科圖書設計展」以「OPEN BOOK」為主題，邀請推動美感教科書計畫的「美感細胞」團隊策展，展場從學習者視角出發，開箱孩子書包，並透過 「教育調查」、「設計規劃」、「設計執行」及「檢查測試」教育設計流程，引導民眾認識教科書的產製流程。

在12年國教體制下，小朋友的學習與教科書息息相關。國資圖表示，具有美感的教科書可激盪出新火花，教科書的封面及內文設計讓孩子從小開始接受美的薰陶、培養美學素養，希望透過台灣文創力量，重新賦予教科書創新精神與價值。

國資圖指出，設計展中並推出近年教育設計、推動「美感教科書」的研究成果，從過去的教育字體應用、通用色彩、紙材開本、眼動儀實驗及設計風格變遷等面向，展現優化的改變歷程，看見未來教科書的更多可能。

「教科圖書設計展」並蒐集展出不同年代的國小課本，讓民眾比較不同社會背景下的版面編排變化。此外，並展出「教科圖書設計獎」36件獲獎作品。