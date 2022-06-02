新北市立圖書館響應世界環境日，推出相關閱讀活動（新得市立圖書館提供）

新北市立圖書館雙溪與金山分館響應6月5日世界環境日、6月8日世界海洋日，利用廢棄的衛生紙捲筒與窗簾布做成實用的手機擴音箱與環保書袋，並免費提供借書民眾索取；石門分館則撿拾海岸邊的海洋廢棄物，推出「海廢特展」，喚起民眾環保意識，共同為保護環境盡心力。

雙溪分館館員利用廢棄的衛生紙捲筒回收再利用，DIY做成聲控手機擴音箱、電線整理盒、以及動物造型筆筒等，同時推出「廢物改造超實用」主題書展，以及「生活智慧王」親子手作活動，除了讓廢棄物品回收再利用，同時透過動手做的樂趣，讓大家體驗日常生活輕鬆減塑愛地球，6月份借5本書，便可免費報名參加。另外，當月只要新辦借閱證，還可以獲得限量環保聲控手機擴音箱。

金山分館「生活創客工坊」的館員與志工則利用淘汰的窗簾布與舊衣物，車縫改造成環保閱讀書袋，推廣友善環境、減廢再生的永續概念，世界環境日當天只要借閱10本書，便可免費兌換環保閱讀書袋，鼓勵大家減少使用塑膠袋響應環保。

6月8日是世界海洋日，石門分館特別於鄰近海邊撿拾廢棄漁網、鐵鋁罐、塑膠瓶、吸管、保麗龍等廢棄物，推出「北海岸無聲傾『塑』」海廢特展，並且搭配走遍北台灣淨山淨灘的「蒙面師」吳文志淨灘紀錄影像攝影展，讓大家了解海洋廢棄物污染嚴重對地球的危害，進而共同維護珍貴的海洋環境及資源。

新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來氣候異常，地球暖化的問題愈來愈嚴重，全球都在提倡節能減碳，為地球盡一份心力是每個人都應該做的事，圖書館響應環保不缺席，特別透過主題書展、廢物再利用的DIY改造活動、以及海廢特展等，帶大家透過實用的概念和行動，從每天的生活中充分落實節能減碳綠生活。推出相關活動。