為維護海岸乾淨，行政院前年核定「向海致敬」政策，明確界定全國1988公里海岸權管單位，整合中央及地方政府建立清理機制，截至去年底，全國約清理13.8萬公噸垃圾，依據民間團體調查，全國海岸垃圾現存量較2019年約減少近四成，海岸清潔維護已見成效。

環保署2日在行政院會報告「清淨海洋110年度執行成果」，環保署表示，行政院整合9個中央部會，15個機關，並與19個臨海地方政府合作，建立「定期清」、「立即清」及「緊急清」機制。

環保署指出，為了能立即清理，環保署建置海岸清理資訊平臺，提供民眾通報「立即清」管道，即時通知海岸權管單位進行清理。針對緊急事件或颱風過後巡查，如颱風過後緊急清理，經巡查各權管機關於7天內完成清理。

減少海洋廢棄物部分，推行刺網實名制，規範刺網漁業漁具應標示漁船統一編號及建立流失通報機制、鼓勵漁民回收舊漁網具，並將海上作業產生的廢棄物及廢棄漁網具攜回港內廢棄物暫置區、改良浮具取代保麗龍、蚵架再利用等相關措施。

環保署與水利署也合作加強河川廢棄物攔除，前年至去年共攔除河面垃圾2萬2651公噸，治標與治本同步並進，落實讓海岸經常保持乾淨的目標。

另外，政府建置海域遊憩活動一站式服務資訊平台，以提供民眾各類親海所需資訊及服務，包含遊憩景點查詢、海情海象、活動申請等內容，並轉型12處海巡廳舍為海洋驛站，作為推廣海洋教育場域，便利民眾知道海洋。

同時設置台中港釣魚示範區等112處友善釣點及解除桃園市全境海岸等海域遊憩禁令，亦提升國家風景區與國家公園無障礙空間及盥洗室設施品質；此外，增加漁港多功能使用達103處，讓全民扶老攜幼共享親近海洋之樂。