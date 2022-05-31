台南學甲爐碴棄置一事遭外界關注，環保署近期擬修正「廢棄物清理法」，並將事業廢棄物再利用物全面回歸環保署管理，並加強機構管理、產品管理及產品去化等方向，也擴增再利用物如「足生污染環境之虞」並提供「場所」回填、堆置等犯罪態樣，如果廢棄物棄置棄在農地或環境敏感地區，最高可處2000萬元罰金，並科處其僱主10億罰金，擬在未來2個月預告修正，下半年召開法案研商會討論。

依環保署規劃，廢棄物清理法修正重點包括明確廢棄物定義及分類、促進資源循環、加強再利用管理、精進機構管理、妥善處理事業廢棄物、維護國土環境正義及強化環境衛生等目的。

環保署廢棄物管理處簡任技正彭成熹表示，包括事業產品物、廢棄物、一般廢棄物、事業廢棄物等定義擬修正，如家戶以外的包括機關、學校、公司等可能會納入事業廢棄物範疇。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩說，而為了促進資源循環，擬向廢棄物產生源或輸入者徵收「資源循環推動費」，用以補貼最終使用者或再利用機構等，以促進回收物再利用；而為促進廢棄減量及利於資源循環，如果有收回困難或干擾回收回收體系之虞或耗用能資源，不利資源永續利用等如旅館一次性備品、循環杯、網購包裝等將可禁用、限制製造輸入販賣、限制使用或規定材質。

賴瑩瑩提及，現行事業廢棄物再利用分別由各主管機關管理，為加強再利用管理，擬把事業廢棄物分2年回歸環保署管理，並加強機構管理、產品管理及產品去化等；而因應事業廢棄物處理問題，也要求工業區及科學園區應規劃設施用地設置計或處理及管理計畫。

賴瑩瑩指出，為維護國土環境正義，新增刑罰態樣、加重刑罰、提高行政罰鍰、增訂吹哨者保護條款並修正追繳不法利得的規定；此次修法也會加強公廁管，亂丟煙蒂、垃圾則可以處罰車輛所有人，若違規張貼廣告物，則可要求電信事業提供登載電話號碼使用基本資料來裁罰。