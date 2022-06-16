信誼基金會推出法國線上特展，從藝術教育、知識探索、法式哲學等3面向讓親子一同來趟法式閱讀之旅，內容包括邀請法國美感大師、「小黃點」作者赫威．托雷舉辦線上創作派對。

信誼基金會今天發出新聞稿，基金會營運長廖瑞文指出，法國圖畫書最特別是內容的「開放性」，鼓勵孩子從不同角度去探索、思考、表達自我。圖畫書裡多元形式設計及美的力量展現，更是讓人驚艷。

信誼希望透過線上特展，帶領台灣讀者瞭解法國圖畫書的獨特魅力，用獨特的互動遊戲及延伸活動，與孩子玩出「美感」、探索知識及思考人生哲學等。

新聞稿中，上誼文化總編輯劉維中表示，法國相當重視哲學教育，高中會考的哲學題出名難答，比如考過「求知識，是否意味著什麼都不相信」及「科技是否將我們從自然解放出來」等開放性問題。

劉維中說，法國致力從小培養孩子獨立自主、主動發現問題、尋找答案的學習態度，他以「小小哲學家」系列圖畫書為例，編輯親身走入校園，聽取孩子對話、討論集結而來，所有對話都出自孩子口中，大人只是扮演引導角色，而不是介入或給予答案。

信誼的線上特展，還邀請圖畫書「小黃點」作者、法國美感大師赫威．托雷（Hervé Tullet），透過影片舉辦2場親子創作派對，在線上陪玩色彩遊戲；台灣動物學家張東君也會線上直播，帶領孩子認識法國動物圖畫書的奧妙。相關資訊，可參考信誼基金會網站。（編輯：戴光育）1110616